Ostia festeggia il Carnevale dalla scoperta del territorio alla riscoperta della tradizione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 – Non solo mascherine a colorare le viecittadina lidense, l’ultima domenica divedrà due eventi diversi,festa di quartierepasseggiata culturaledelperre in allegria questa colorata ricorrenza. Non solo maschere una domenica all’insegnafesta Sarà al Borghetto dei Pescatori sotto la statua di San Nicola l’appuntamento alle ore 10.00 di domenica 11 febbraio, per chi oltre are ilvorrà scoprire il mare di Roma con una passeggiata culturale a titolo gratuito. La Casa del Mare si colora di maschere e coriandoli...