Ostaggi Israele | Netanyahu-Hamas muro contro muro | accordo lontano

Le notizie di domenica 4 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Bombardieri partiti dagli Usa attaccano basi filo-iraniane in ... (corriere)

Hamas sarebbe orientato verso il no alla tregua con Israele , anche se è probabile che la sua risposta definitiva non arrivi stasera, diversamente da ... (liberoquotidiano)

Gli Usa trattano per il rilascio e per il cessate il fuoco che consenta ai Palestinesi di tornare nelle loro case. Netanyahu ribadisce: "Il nostro ...La guerra in Medioriente giunge al giorno 122. Hamas è pronto a rifiutare l'accordo con Israele mediato a Parigi per gli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza. Lo riferisce il media saudita Al-Arabiya, ...Proposta di una tregua Dopo che i media arabi hanno diffuso la notizia, la conferma è giunta anche dalla TV israeliana Channel 12: Hamas non risponderà questa sera alla proposta di una tregua e del ...