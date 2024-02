Ostaggi Israele | Netanyahu-Hamas muro contro muro | accordo lontano

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

verso il no all'per il cessate il fuoco e la liberazione degliproposto a Parigi. Le posizioni rimangono distanti., secondo le news che trapelano, continua a chiedere il ritiro dida Gaza con garanzie sulla fine della guerra e, inoltre, punta a ottenere la liberazione di un maggior numero di detenuti palestinesi rispetto a quanto prospettato. A quanto ha riferito l'emittente israeliana Kan, parlando di una fonte citata dal quotidiano al-Quds,ritiene al momento che non si è arrivati all'inizio di un. Il no dinon è stato formalizzato nella giornata del 4 febbraio, ritenuta una giornata chiave nel dialogo. In un primo momento, il 'verdetto' sembrava destinato ad arrivare per le 19 di domenica. In realtà, alla deadline non è arrivata nessuna indicazione ufficiale. Le due parti rimangono lontane e la mediazione continua a rimanere complessa. Il leader dia Gaza, Yahya Sinwar, non si sposta dalla posizione già nota intende chiedere solide garanzie per la fine della guerra ed il ritiro delle truppe israeliane dalla Striscia. Un'altra fonte vicina addice alla tv palestinese Quds news network che le parti non sono affatto vicine ad une che il gruppo insiste per la fine della guerra come punto di partenza. Da Tel Aviv, nessuna apertura nelle dichiarazioni del premier israeliano Benjamin: "L'obiettivo fondamentale è prima di tutto l'eliminazione di". Per questo, riguardo al possibileper il rilascio degli, il premier israeliano ribadisce che "non accetteremo ogni, a qualsiasi prezzo". Le notizie diffuse dalla stampa riguardo alla disponibilità di rilasciare un grande numero di terroristi non corrispondo al vero.ribadisce le tre condizioni per arrivare all'eliminazione di: la distruzione di tutti i suoi 24 battaglioni, 17 dei quali sono stati già annientati, completare le operazioni mirate nel nord e nel centro della Striscia e la neutralizzazione della rete dei tunnel, operazione "che richiede più tempo". I ministri che hanno espresso opposizione all'ipotesi di unsulla liberazione deglilo hanno fatto d'con il premier, come afferma una fonte presente al consiglio dei ministri israeliano andato in scena domenica, secondo la ricostruzione del quotidiano Haaretz.ha detto ai suoi ministri di escludere il rilascio di migliaia di detenuti palestinesi nell'ambito dell'per la liberazione degliche viene ora negoziato. Il punto di riferimento, ha detto, deve essere la ratio stabilita nel precedente, quando furono liberati tre detenuti palestinesi per ognio. Durante il consiglio dei ministri di domenica mattina, scrive Haaretz,ha anche detto che non vi sarà una totale cessazione dei combattimenti nell'ambito dell'e che un cessate il fuoco permanente con il ritiro israeliano da Gaza saranno possibili solo dopo lo smantellamento del governo e le capacità militari di. Per il consigliere americano per la Sicurezza Nazionale Jake Sullivan l'sugli"non è dietro l'angolo". Questo tipo di negoziati, ha detto all'emittente Abc, può procedere molto lentamente fino a quando non comincia ad avanzare molto in fretta, per questo è "difficile avere tempi precisi". Le Brigate al Qassam, braccio armato di, hanno ucciso negli ultimi giorni 15 soldati israeliani. E' quanto rivendicato dal portavoce del gruppo, Abu Obeida, secondo cui i suoi miliziani hanno anche distrutto 43 veicoli militari israeliani, hanno fatto saltare in aria l'ingresso di un tunnel, dove si trovavano alcuni soldati e hanno catturato 4 droni.