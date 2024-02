Oroscopo Paolo Fox 6 febbraio 2024 | amore in bilico per Toro

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Cosa prevede l'diFox per martedì 6 gennaio? La Luna transita in Capricorno, per cui l'astro sarà opposto al Cancro. Il segno delavrà problemi d'. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di martedì 6, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.Fox: Ariete,, Gemelli Ariete – Sarà bene darsi da fare alle prime luci del giorno, specie se hai tra le mani un buon progetto. Nel pomeriggio ti sentirai stanco.– Questa prima fetta del mese sarà utile per pianificare molte cose che hai messo da parte. ...