Orari Coppa Italia | le date e delle quattro semifinali

(Di lunedì 5 febbraio 2024): decise le, che vedranno protagoniste Juve, Lazio, Fiorentina e Atalanta La Lega ha rivelato lee gliper ledi. Le partite, con protagoniste Juve, Lazio, Fiorentina e Atalanta, scenderanno in campo alle 21.00 del 2 e 3 aprile per l’andata e il 23 e 24 dello stesse mese per il ritorno. Di seguito tutte le. Juve-Lazio martedì 02/04 ore 21.00Fiorentina-Atalanta mercoledì 03/04 ore 21.00 Lazio-Juve martedì 23/04 ore 21.00Atalanta-Fiorentina 23/04 ore 21.00