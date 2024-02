Operata Sofia Goggia “Mi rialzerò anche stavolta” Definiti i tempi di recupero

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024)ha promesso di rialzarsi un’altra voltadopo questo terribile infortunio. Dopo l’operazione alla clinica La Madonnina di Milano, per la frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro, per la sciatrice azzurra sono stati stabiliti i primidi. L’intervento effettuato “con successo” per la riduzione di quanto indicato sopra richiederà inizialmente 40 giorni di totale riposo prima di ricominciare con l’attività die di fisioterapia. Realisticamente è ipotizzabile che prima di 3-4 mesi,non possa tornare a sciare. Di conseguenza l’obiettivo inquadrabile è quello di essere pronta per disputare la preparazione dell’estate 2024. “Un altro infortunio che interrompe la mia ...