“Operata d’urgenza” Paura per Martina Colombari | dall’ospedale | “I medici mi hanno salvata”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 febbraio 2024)per, la showgirl operaall’ospedale Ceccarini di Riccione. La notizia è trapelata oggi. A confermare è stata la diretta interessata con un breve video pubblicato su Instagram. Negli ultimi mesiè tornata in televisione grazie all’edizione 2023 di Pechino Express, programma al quale ha partecipato insieme al figlio Achille Costacurta, avuto dall’ex difensore di Milan e Nazionale Alessandro. >> “Adesso basta, ha passato il limite”. Grande Fratello, nuova bufera su Beatrice: per il pubblico è gravissimo. “Qualcuno intervenga” Achille che ha un carattere apparentemente molto diverso da quello di mammaer per il quale Pechino Express potrebbe essere un buon trampolino di lancio. Il programma, infatti, gli ha permesso di debuttare ...