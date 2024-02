Nutribullet Treviso-Virtus Bologna | Lega Basket A | ultime e diretta TV

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Questa sera alle 20, al Palaverde di, lapadrona di casa ospita lanella sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato diA. Giornata lunga che chiude i battenti di lunedì e in cui le V nere provano a tenere il passo, seppure a distanza, di Brescia, che l’altro ieri ha superato agilmente Napoli 83-104.invece cerca punti importanti per provare a rimettere in piedi una stagione abbastanza compromessa, ma in cui tutto può ancora succedere e la salvezza in fondo non è così distante. Ecco dunque quali sono lenovità e dove vedere intelevisiva il match...

Tempo di non sbagliare più. Tempo di chiudere questo girone d’andata nel miglior modo possibile. Non importa come, ma entrambe le formazioni ... (metropolitanmagazine)

Renato Villalta, ex Virtus Bologna e Treviso, ha parlato a Il Gazzettino in vista del posticipo della 19esima giornata di stasera, con la Segafredo che affronta la Nutribullet. «Con una battuta posso ...Bologna, 4 febbraio 2024 – Posticipo di campionato per la Virtus che dopo la bellissima e faticosa vittoria in Eurolega ha avuto un giorno in più di riposo e scende in campo, lunedì sera alle 20, al P ...In dubbio la presenza di Strelnieks (a causa di un piccolo problema fisico), è già pronto l’ultimo arrivato Blakes ad esordire in casacca gialloblù e a dare il proprio contributo ...