Nutribullet Treviso - Virtus Bologna | dove vedere la partita in diretta

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 5 febbraio 2024) LaBasket, dopo la sconfitta in volata di Scafati, affronta laSegafredo(che viene dalla vittoria contro Napoli in campionato e dal doppio turno di Eurolega tra Barcellona e Partizan Belgrado) nel posticipo della 19ª giornata in programma questa sera. Sono 11...