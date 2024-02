Nuovi raid Usa | “Colpiti missili Houthi nello Yemen”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Pubblicato il 5 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Le forze Usa confermanonel quadro delle operazioni contro glidello. "Il 4 febbraio, intorno alle 5.30 ora di Sana'a, le forze del Comando Centrale Usa hanno effettuatoper autodifesa contro un missile da crociera degliper un attacco terrestre – si legge in una nota diffusa nelle ultime ore dal Centcom – Dalle 10.30 le forze Usa hanno colpito quattroda crociera antinave, tutti pronti per essere lanciati contro navi nel Mar Rosso". Le forze Usa hanno "individuato iin aree dellocontrollate daglie stabilito che rappresentavano una minaccia imminente per le navi della Marina Usa e i mercantili nella regione". Il Centcom evidenzia come si tratti di operazioni per "proteggere la libertà di navigazione e rendere le acque internazionali più sicure". —internazionale/ [email protected] (Web Info)