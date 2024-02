Nuovi raid di Usa e Uk contro gli Houthi | non si ferma la pioggia di fuoco sullo Yemen

Nuovo capitolo nella rappresaglia statunitense all'uccisione di tre soldati americani in Giordania: dopo i bombardamenti Usa in Siria e Iraq e in una ... (affaritaliani)

Guerra in Medio Oriente, ultime notizie in diretta. Raid Usa nello Yemen, Biden: “ulteriori azioni” in Libano. l’Idf colpisce obiettivi di Hezbollah in Libano ...Dall'obbligo di risposta se colpiti al rischio escalation a un passo dalle elezioni i crucci Usa "E' arrivato il momento di mettere fine alla guerra eterna". Così Joe Biden annunciava nel 2021 la deci ...La prossima settimana è in programma un nuovo evento Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto che festeggerà la festa degli innamorati.