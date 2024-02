Nuoto | Mondiali artistico | Minisini argento nel singolo tecnico**

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Doha, 5 feb. – (Adnkronos) – Giorgioè d?nella finale deltecnico con 245.3166 punti. E? la prima medaglia del nuotoal mondiale di Doha e la seconda in generale per i colori azzurri, dopo l?altrodi Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia nel trampolino sincro domenica. Vince il cinese Yang Schuncheng con 246.4766 punti. Terzo il colombiano Gustavo Sanchez con 231.000 che precede lo spagnolo Dennis Gonzales Boneau che sostituiva il campione mondiale di Fukuoka 2023 Fernando Del Rio Soto. L'articolo CalcioWeb.

L'azzurro, nuovo vicecampione mondiale nel singolo tecnico, si prende la sua rivincita personale dopo la delusione nel doppio misto. Il cinese Yang lo supera per un solo punto ...Arriva il pronto riscatto dopo la delusione di ieri, con il brutto errore nel duo misto tecnico con Susanna Pedotti di ieri ai Mondiali di nuoto artistico, per Giorgio Minisini. La stella azzurra infa ...Oro al cinese Shungheng Yang che con 246.4766 ha superato l’Azzurro per poco più di un punto (1,16), terzo il colombiano Gustavo Sanchez.