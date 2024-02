Nuoto | Minisini | ' medaglia mi rasserena | le ore di attesa sono state lunghissime'

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Doha, 5 feb. - (Adnkronos) - "Le ultime ore di. E' stato un avvicinamento difficile. Da ieri sera il pensiero del doppio ogni tanto tornava a bussare ed io provavo a metterlo da una parte. Miricordato dell'ultima intervista in cui spiegavo che il mio obiettivo era quello di fare una bella esperienza e godermela in pieno". Così Giorgiodopo lad'argento nel singolo tecnico delartistico ai mondiali di Doha. "Midetto, okay cerco di entrare in acqua puntando a quello, cercando di far valere il lavoro. La proviamo tutta e se non va, non va, però l'importante è uscire dall'acqua con una buona esperienza. Ho puntato a quello efelice che sia anche andata bene, mito tantissimo", aggiunge

