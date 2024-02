Nuoto artistico | Italia in finale ai Mondiali con il sesto punteggio nella routine tecnica a squadre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il programma della quarta giornata dei Campionati2024 disi è aperto all’Aspire Dome di Doha con i preliminari della prova, che hanno promosso all’atto conclusivo di domani i migliori 12 team. L’ha centrato l’obiettivo della vigilia, qualificandosi per lain sesta posizione e restando in corsa per il pass olimpico. Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino hanno sfoderato una buona prestazione macchiata però in parte da una sbavatura che ha causato un basemark. Nonostante questa penalità, le Azzurre hanno totalizzato 242.4208 punti dimostrando un potenziale notevole in vista della ...