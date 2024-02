Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma, 5 feb. (Adnkronos Salute) - Venticinquemila volontari, 19mila farmacisti, 5.600 farmacie. Sono questi i numeri della Giornata di raccolta del farmaco che dal 6 al 12 febbraio torna con un unico obiettivo: aiutare le persone in condizioni di povertà sanitaria. I farmaci raccolti (598.178 confezioni nel 2023, pari a un valore di 5.010.685 euro) – si legge in una nota del Banco Farmaceutico - saranno consegnati a 1.900 realtà benefiche che si prendono cura di almeno 427.000 persone in condizione di povertà sanitaria, offrendo gratuitamente cure e medicine. Il fabbisogno segnalato a Banco farmaceutico da tali realtà supera il milione di confezioni di medicinali. Si invitano i cittadini ad andare apposta in farmacia per donare un farmaco. Servono, soprattutto, antinfluenzali e medicinali pediatrici, antifebbrili, analgesici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, ...