Sanremo 2024 è un appuntamento atteso dal pubblico italiano. Tanti gli artisti in gara e, in questa edizione, a salire sul palco dell’Ariston ci ... (ilcorrieredellacitta)

È Nayib Bukele, è a capo di El Salvador e ha appena vinto un secondo mandato dopo aver forzato la costituzione. Ha creato un regime di sorveglianza per battere i narcotrafficanti e il corso legale al ...La modella e attrice ha condiviso una Instagram Story in cui racconta ai suoi fan il perché dell'assenza dai social e rassicura sulle sue condizioni di salute Martina Colombari è stata operata ...Con il ritorno ai ritmi serrati tra lavoro e preparativi per il matrimonio è normale sentire il bisogno di una marcia in più che permette di fare il pieno di forze per affrontare ...