Novara | genitore colpisce arbitro quindicenne dopo partita degli Under 14

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nuovo episodio di violenza nel mondo del calcio giovanile. Il Corriere diriporta infatti quando avvenuto sabato pomeriggio a Gargallo, nell’Alto Novarese, al termine dellatra il Gozzano e il Città di Baveno. L’dell’incontro, un ragazzo appena 15enne, è stato colpito al volto dal padre di un giovane calciatore. Ilsi era introdotto nella zona adiacente agli spogliatoi sfruttando un cancello aperto. Il giovane, della sezione Aia di, ha poi chiamato i Carabinieri per lasciare il campo in sicurezza e le forze dell’ordine hanno identificato ilcolpevole del gesto violento. Una volta al pronto soccorso, l’si è visto diagnosticare una contusione della zona mandibolare con una prognosi di 5 ...

Dai Patti digitali al Patentino per lo smartphone l’associazione Mec è partita dal Friuli Venezia Giulia per dare strumenti a insegnanti, ...La commissione disciplinare aveva imposto ai genitori di pagare 11mila euro di danneggiamenti distinguendo fra nuovi occupanti e «recidivi». Papà e mamme si offrono per una raccolta fondi ...Pavia, il pedagogista Daniele Novara sarà giovedì 1 febbraio al collegio Santa Caterina ospite della settimana dell’Educazione ...