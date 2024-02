Notari fa volare il Brescello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) BAGNOLESE 1 FABBRICO 2 BAGNOLESE: Giaroli; Curti, Ogunleye, Calabretti, Denti; Corbelli, Piras, Ganassi (20’st Posponi); Coscelli (48’st Lecce); Napoli (45’st Fino), Martinez. A disp.: Scardovelli, Baldini, Prendi, Fiorentino, Scalea, Benassi. All.: Brandolini FABBRICO: De Prisco; Barbetta, Bationo, Aldrovandi (15’st D’Ambrosio); Barbieri (29’st Puglisi, 45’st Guerri), Michelotti, Faye, Bassoli, Pipoli; Zampino, Davitti. A disp.: Avgul, Gibertoni, Foderaro, Carnevali, Poerio, Messere. All.: Cristiani Arbitro: Zampini di Ravenna Reti: Napoli (B) al 38’pt, Davitti (F) al 20’st, Faye (F) al 44’st. Note: espulsi Martinez (B) al 25’ pt per doppio giallo, e Corbelli (B) al 44’pt per doppio giallo. Ammoniti Giaroli, Faye, Bationo e Davitti. Un po’ come Reggiana-FeralpiSaló, ma stavolta con esito diverso: con due uomini in più per oltre un tempo, il Fabbrico ha superato la ...