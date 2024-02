Nordio | legale ungherese insista sui domiciliari per Salis

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il ministro della Giustiziaha prospettato al padre di Ilariae al, incontrati oggi separatamente anche dal titolare della Farnesina Antonio Tajani, l'opportunità che il difensorepresso l'organo competente per la modifica della detenzione carceraria, condizione indispensabile per attivare la decisione quadro Ue del 2009 e quindi l'eventuale esecuzione degli arrestiin Italia. Ha inoltre spiegato che anche attraverso l'intervento del garante dei detenuti sarà assicurata la conformità del trattamento detentivo della connazionale alle norme internazionali. Lo si legge in una nota.

“Ho incontrato in maniera riservata il padre di Ilaria Salis”, accompagnato dal legale, “ed è stato un incontro privato ...della sorpresa di cui ha parlato il ministro Nordio ieri Ilaria Salis non se ...L’aspetto più grave, però, è che Salis non ha avuto accesso agli atti di accusa nella prima fase di detenzione, come riferito dal legale, quindi le storture sono molte e di natura differente”. Solo ...Roberto Salis incontra i ministri Nordio e Tajani. Il viceministro Sisto: 'Servono prima i domiciliari in Ungheria'. Schlein: 'Il governosi è mosso solo quando mondo ha visto catene e guinzaglio' (ANS ...