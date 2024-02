Non solo calcio | l’Arabia Saudita si compra il ciclismo | pronti 250 milioni per una nuova Lega

Bamforth 5 Parte come un missile, ma poi il suo rendimento cala con il passare dei minuti. Mai veramente pericoloso in attacco quando la partita ... (sport.quotidiano)

I trattori hanno invaso le strade di tutta Europa, in un’esplosione di proteste e rabbia covata da tempo. È una reazione che arriva da lontano: non ... (ilfoglio)

Il grande successo di Mare Fuori 4 non esenta la produzione da un errore in fase di montaggio: ecco cosa ha fatto notare un utente su ... (fanpage)

Il che, non solo, mette in grave pericolo la vita delle persone, per quanto, mette in grave sofferenza la tenuta, in termini di legalità, dell’intero sistema. Nella condizione data, si immagini ...Lo afferma l'edizione 2023 dell'indice della percezione della corruzione di Transparency International, appena rilasciato ...Con l’orario variabile Coop Liguria sperimenta le mansioni a tempo autogestito. Nel gruppo, premiato per le pari opportunità garantite, le donne sono il 74% ...