Non era mai accaduto che una leader repubblicana salisse al governo Cattolica | 47 anni | vuole essere il Primo Ministro di tutto il Paese Tra le sue missioni potrebbe esserci la riunificazione E l' addio alla Gran Bretagna

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 47, figlia e cugina di ex attivisti, Michelle O’Neill è stata nominata nuova premier delautonomo dell’Irlanda del Nord. È la prima volta che un membro del gruppo Sinn Fein (il partito repubblicano in passato considerato vicino all’Ira) diventa capo dell’esecutivo. Michelle O’Neill avrebbe dovuto giàpremier in realtà: le elezioni risalgono infatti al 2022, ma a causa del boicottaggio del partito-rivale unionista non si era mai ancora arrivati a una nomina ufficiale. ...