“Non è stato un parto semplice” | Simonetta Columbu è diventata mamma di Enea

(Di lunedì 5 febbraio 2024): a dare l’annuncio della nascita del piccoloè stata l’attrice stessa, che su Instagram ha pubblicato una serie di foto nella quale appare insieme al suo bebè in ospedale. “Benvenuto al mondo amore mio, amore nostro.– ha scritto l’attrice a corredo degli scatti –. Non èunanzi, è stata un’esperienza molto dura ma appena ho preso te tra le mie braccia, appena il mio sguardo ha incrociato i tuoi occhi, ho capito il senso di ogni cosa”. “Il senso della mia e nostra vita, sei tu. Tuoi per sempre,e Papà”, ha poi concluso l’attrice.aveva annunciato la gravidanza nel mese di agosto 2023, con un ...

Zingonia. Teun Koopmeiners non ce la fa. Il trequartista olandese non è stato convocato da Gian Piero Gasperini per Atalanta-Lazio , gara che si ... (bergamonews)

L'attrice, divenuta famosa per il ruolo in Che Dio ci aiuti, ha pubblicato diverse foto sui social in cui annuncia la nascita di suo figlio. Non è ... (fanpage)

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato lo scorso 2 febbraio alla periferia di Parma, nella zona di via Sidoli. Le condizioni della salma non hanno permesso di identificare ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...Quando governavano loro, le categorie considerate più distanti come piccoli imprenditori, agricoltori e partite Iva (tanto per fare un esempio) non furono trattate con i guanti bianchi. A sinistra, si ...