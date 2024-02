Non c’è stata un’operazione militare nel congresso USA per arrestare dei politici

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il 23 gennaio 2024 è stato pubblicato su Facebook lo screenshot di un post su X contenente l’immagine di due elicotteri militari in volo e uno a terra con un testo – in inglese e in italiano – in cui si legge «I militari sbarcano per la prima volta nella storia aldegli Stati Uniti per effettuare arresti». Si tratta di una contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Innanzitutto la notizia secondo cui militari statunitensi avrebbe arrestato persone all’interno delstatunitense non trova riscontro in nessun mezzo d’informazione o in nessun comunicato ufficiale delle autorità militari degli Stati Uniti. L’immagine in questione proviene da una diretta video (qui al minuto 10:45) trasmessa il 22 gennaio 2024 da un utente su Facebook. Nel filmato si vedono diversi elicotteri militari atterrare davanti a Capitol ...