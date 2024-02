Noi | figli di un dio minore | Turisti qui solo per sbaglio Allora meglio procedere alla vera pedonalizzazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 febbraio 2024) "Chiediamo al Comune di aprire un tavolo per avviare, non più tardi dell’estate, ladi via Ascanio Sforza che chiediamo da dieci anni. La Ztl doveva essereun test ma sta costando troppo ai pubblici esercizi". A dirlo è Michele Berteramo, proprietario del “Movida“, cocktail bar e ristorante presente sul Naviglio Pavese da 25 anni, e anche vicepresidente di Epam (l’associazione dei pubblici esercizi di Confcommercio). Quanto è costato? "Hanno chiuso ben 7 locali, un’enormità. Altri, per la perdita di incassi, hanno dovuto modificare gli orari: il Movida ad esempio adesso chiude1 di notte invece che alle 2. Come altri colleghi abbiamo dimezzato il personale, su dodici dipendenti ne sono rimasti sei fra cucina e sala. Il fatto è che questa zona sta diventando “depressa“. Per carità, la colpa non è ...