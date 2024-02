No! In Cina non hanno creato in laboratorio una variante killer della Covid-19

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Secondo quanto riportato da diversi media, un team di ricercatori cinesi avrebbe sperimentato una-19 mortale al 100% nei topi. La fonte è la prima versione di un preprint del 4 gennaio 2024, nel quale si riporta che il Coronavirus del pangolino GX P2V «correlato a SARS-CoV-2» avrebbe ucciso tutti i «topi transgenici» da loro infettati. Ma quel che ha reso la ricerca appetibile ai media è probabilmente la parte dell’abstract in cui gli autori suggeriscono «il rischio di propagazione di GX P2V negli esseri umani». In questo articolo spiegheremo come questo preprint è stato mal interpretato riportando informazioni fuorvianti. La diffusione fuorviante Dopo il prevedibile allarme generato, nella seconda versione del preprint questa parte scompare (21 gennaio). Come mai? Un indizio potrebbe ...