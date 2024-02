«No il reggaeton non è solo tormentoni estivi | a Sanremo mi farò conoscere» La promessa di Fred De Palma – Video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 5 febbraio 2024)De, il rapper illuminato sulla via del, è pronto al debutto al Festival di. Un posto tra i big conquistato a suon di stream, views, hit, insomma tutti quei dati che certificano oggi un successo assoluto, anche se distante dal largo pubblico nazionalpopolare, che magari non sa nemmeno di chi stiamo parlando. «Il pubblico conosce le mie canzoni ma non me – dice infatti ai microfoni di Open – anche per questo sono qui»; aspettando allora che il pubblico ascolti e reagisca alla sua Il cielo non ci vuole, ripassiamo assieme la sua storia. La prima vita diDe, vero nome Federico Palana, classe 1989, è quella classica da rapper, i contest di freestyle fra Torino e Milano, il contratto con un’etichetta indipendente con il duo Royal Rhymes assieme al ...