No alcol per non fare figuracce su Instagram | prodotti stagionali e nessuno sogna di fare lo chef | come mangia la Generazione Z

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Possiamo decretare ufficialmente – e finalmente – la fine dell’era deglicelebrità. Va bene, forse non proprio la fine, ma il mito del cuoco è decisamente in calo. Mastere programmi simili hanno ancora il loro appeal ma sulla Gen Z non sortiscono grandi effetti: se una decina di anni fa la spettacolarizzazione del cibo in TV aveva spinto i Millenial ad avvicinarsi ai fornelli, oggi le nuove generazioni – con Gen Z si intendono i nati tra il 1997 e il 2012 – si interessano alla tavola in modo diverso. E molto più responsabile. La Gen Z a tavola: ansia da hangover e convivialità Parola d'ordine, condivisione. Ci si mette a tavola per stare insieme e si beve anche meno, un po’ per coscienza e un po’ per paura di finire in imbarazzanti video sui social (si chiama hangxiety, ansia da hangover), ma sicon più attenzione. ...