Niente domiciliari per Ilaria Salis Il padre | «Ci hanno lasciati soli»

(Di lunedì 5 febbraio 2024) «È andata molto peggio di quanto ci aspettassimo, non vediamo nessuna azione che possa alleviare la situazione di mia figlia. Siamo stati. Abbiamo chiesto due cose, iin Italia o in alternativa in ambasciata in Ungheria e entrambe ci sono state negate. Credo che mia figlia resterà ancora per molto tempo in carcere e la vedremo ancora in catene ai processi». Lo ha dichiarato Roberto, ildella 39enne antifascista in carcere in Ungheria, all'uscita del ministero della Giustizia dopo gli incontri con i ministri degli Esteri e della Giustizia Antonio Tajani e Carlo Nordio.