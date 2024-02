Ngonge come si pronuncia? L’ho sentito in quattro modi diversi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 5 febbraio 2024) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 23° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2023-24 Emozioni e rimonte. Serie A pirotecnica. Musica per chi ama il calcio. Rimonta salentina a spese degli stilnovisti. Sugli scudi Patrik Dorgu ventenne difensore di origini nigeriane nato a Copenhagen, gioiellino già nelle mire di grandi club. Entra. E appena può, si impossessa della palla e la mette sotto l’incrocio. Ossigeno salvezza per i leccesi. Porte Champions momentaneamente chiuse per i viola. Rimonta Allo Stirpe. I ciociari in vantaggio con Mazzitelli grazie a una papera di Maignan, il più bravo portiere al mondo. Da non credere. Mancano venti minuti. Ed è ribaltone. Prima Gabbia poi Jovic appena entrato regalano la vittoria ai Diavoli in tenuta rosa. Non c’è più religione. Rimonta al Dall’Ara per il derby d’Emilia. Sarabanda di gol e ribaltamenti. Vantaggio Sassuolo e pareggio felsineo. Di nuovo vantaggio dei ...