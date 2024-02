Netanyahu | uccideremo tutti leader Hamas

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 5 febbraio 2024) 17.40 "Il nostro obiettivo è una vittoria completa sulaship di. Quindi dobbiamo continuare ad operare in tutte le aree delle Striscia di Gaza". Queste le parole del premier israeliano Benjamin Netanyuahu in una riunione del Likud. "Non dobbiamo porre fine alla guerra prima di allora. Ci vorrà del tempo: mesi, non anni", ha detto. La Knesset ha respinto una mozione di sfiducia nei confronti dipresentata da Yesh Atid, il partito centrista guidato da Yair Lapid.