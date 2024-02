Netanyahu | ' non accettiamo richieste di Hamas per ostaggi'

(Di lunedì 5 febbraio 2024) "ha dellesugliche non possiamo accettare. Il rapporto di scambio frae detenuti palestinesi deve essere simile a quella dell'accordo precedente". Lo ha detto il premier Benyaminribadendo che non farà un accordo "ad ogni prezzo". Nei precedenti accordi il rapporto è stato di uno per 3 detenuti palestinesi.

'Ci vorrà del tempo ma parliamo di mesi, non di anni. Non accettiamo le richieste di Hamas per gli ostaggi, il rapporto di scambio deve essere uguale alle intese precedenti' (ANSA) ..."Hamas ha delle richieste sugli ostaggi che non possiamo accettare. Il rapporto di scambio fra ostaggi e detenuti palestinesi deve essere simile a quella dell'accordo precedente". (ANSA) ...Patrick Theros, ex ambasciatore americano in Qatar dal 1995 al 1998, sull’ipotesi che l’attacco americano di venerdì sia «solo l’inizio». «Sarei sorpreso che attaccassimo l’Iran» ...