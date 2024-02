Nel mondo 783 milioni di persone soffrono la fame | il cibo sprecato potrebbe sfamarne il doppio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La Giornata nazionale per la prevenzione dello spreco alimentare – che ricorre in Italia il 5 febbraio – è un’occasione per riflettere sul grande paradosso dell’era attuale: nelabbiamoa sufficienza per tutti, eppure 783dila(SOFI 2023). Un’ingiustizia tanto più inaccettabile se si pensa che ilperso eogni anno a livello globalesfamare 1,26 miliardi di, ovvero quasi ildi quelle che ogni giorno vanno a letto senza cena (FAO). E non si tratta di una realtà lontana, relegata alle aree più remote del globo, ma riguarda anche l’Italia. Nel nostro Paese, infatti, quasi 1 persona su 10 è povera e non ha accesso ad ...