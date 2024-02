Nebbia in autostrada | i consigli di Polstrada per diminuire i rischi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il pericolo è dietro l’angolo e il maxi tamponamento a catena sulla A21, in provincia di Brescia – due morti e una cinquantina di feriti il bilancio – è l’ennesima, tragica conferma che con lanon si scherza proprio. Ecco dunque alcunidell’Asaps, l’Associazione sostenitori della Polizia stradale, su come comportarsi incon la. Prima di tutto è utile sempre informarsi prima di mettersi alla guida sulle condizioni meteo e di traffico. L’altroo da seguire è quello di viaggiare ad una velocità inferiore ai 50 km/h e mantenere un’andatura moderata e costante in particolare quando la visibilità è inferiore a 100 metri. In condizioni die scarsa visibilità l’Asaps ricorda che è ancora più importante mantenere la distanza di sicurezza perché ...