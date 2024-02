Nebbia fitta e scarsa visibilità | raffica di incidenti a Manerbio sull’A21 | due vittime

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 5 febbraio 2024)(Brescia). Un brusco risveglio sull’autostrada A21 con un maxi incidente che ha terribilmente condizionato la viabilità. Lacalata sul tratto trae Pontevico ha causato – come riportato da Brescia Today – unadiche ha portato alla chiusura dell’autostrada in direzione di Brescia, tra lo svincolo di Cremona e quello di Brescia Sud. Poco prima delle 9 si sono verificati numerosi tamponamenti a catena che hanno coinvolto diverse auto ma anche mezzi pesanti. I Vigili del fuoco, al lavoro sul posto, hanno segnalato tre veicoli in fiamme. Circa 50 le persone coinvolte: con 30 feriti e 2 persone che hanno perso la vita. Areu ha inviato sul posto 5 mezzi di soccorso avanzato (4 automediche e 1 auto infermieristica) e 13 ambulanze. Il personale ...