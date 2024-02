NBA | tegola Philadelphia | Embiid deve operarsi al menisco | possibile un lungo stop

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Pessime notizie per i76ers, costretti a rinunciare alla propria stella Joel. Il centro si opererà infatti questa settimana allaterale del ginocchio sinistro e potrebbe restare fuori a. Non sono stati ancora resi noti i tempi di recupero, che verranno delineati solo dopo l’intervento chirurgico. La notizia peggiore per la franchigia è che senzail bilancio stagionale in NBA è di 4 vittorie e 10 sconfitte; al contrario, consono arrivate 26 vittorie e 8 sconfitte. In virtù della sua prolungata assenza, il cestista di Yaoundé non potrà neppure concorrere per il titolo di MVP della regular season, vinto lo scorso anno. SportFace.