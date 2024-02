NBA | Danilo Gallinari | c’è l’interesse dei Los Angeles Lakers

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Mancano tre giorni alla trade deadline, cioè c’è ancora poco tempo per poter eventualmente finalizzare scambi destinati a durare per il finale di stagione NBA. Una data, questa, attesissima, tant’è che spesso e volentieri diventa quasi impossibile tenere traccia di tutto quel che accade dietro le quinte. Ci sono però dei rumours, alcuni anche abbastanza importanti, che possono emergere. E uno di essi riguarda. Per il classe ’88 finora stagione non fortunata. O meglio: tutto sommato normale in termini di rendimento sul campo, considerato che viene da un infortunio che l’ha tenuto fermo un anno (e gli ha di fatto chiuso le porte dei Boston Celtics). Non normale, però, per il fatto che, finito ai Washington Wizards in stagione, senza mezzi termini, da tanking, si è ritrovato a essere ceduto ai peggiori dell’anno nella lega: i Detroit ...