NBA | colpo Utah contro Miwaukee | ok Boston e Denver | grana per Phila Embiid si opera

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Milano, 5 febbraio 2024 - Nove partite, diciotto squadre in campo, in questa nottata NBA. Prima dei risultati però una brutta notizia che arriva dadelphia: Joeldovrà andare sotto i ferri. A seguito di unfortuito subitoKuminga nella sfidaGolden State le condizioni del camerunense stavano preoccupando lo staff dei 76Ers. Le notizie di questa mattina sono le peggiori: il centro dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al menisco del ginocchio sinistro. "Non è escluso il ritorno in campo prima della fine della stagione" fanno sapere dadelphia, ma l'unica certezza è che questa è una brutta botta sia per il giocatore che per le ambizioni di titolo dei Sixers. Il menisco sinistro diera già stato oggetto di un altro ...