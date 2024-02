NBA 2023 2024 | ritorno a Washington col botto per Beal | vincono Denver e Boston Ok Fontecchio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nessuna sorpresa nella notte italiana, in cui si sono disputate nove partite valide per la regular season NBAe tutte e nove le favorite hanno rispettato il pronostico. Luci dei riflettori puntate su Bradley, che alin quella che è stata la sua casa per anni,, ha messo a referto 43 punti, guidando i suoi Phoenix Suns al successo contro gli Wizards per 140-112. Bene anche Orlando, che ha liquidato i Detroit Pistons (solo 2 punti per Gallinari), e Indiana, facile su Charlotte, mentre iCeltics hanno schiacciato i Memphis Grizzlies per 131-91 grazie ai 34 punti di Jason Tatum, consolidando la propria leadership a Est. Si allontanano dalla vetta invece i Milwaukee Bucks, battuti per 123-108 dagli Utah Jazz, che hanno fatto la differenza nel quarto ...