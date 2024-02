Nave Vulcano con bimbi palestinesi arrivata in Italia | un gruppo andrà negli ospedali Buzzi e Gaetano Pini di Milano

ROMA (ITALPRESS) – “Nave Vulcano è salpata dal porto di Al Arish, in Egitto, per rientrare in Italia con circa 60 persone a bordo, tra bambini e ... (iltempo)

Roma, 5 feb – “L’abbraccio umanitario della Croce Rossa Italiana ai bambini palestinesi giunti con la nave Vulcano è il segno che per noi l’umanità deve prevalere sulle drammatiche conseguenze di un c ...“Diamo il benvenuto in Italia ai 18 bambini palestinesi e ai loro familiari, arrivati oggi a La Spezia, a bordo di Nave Vulcano della Marina Militare. Colgo l’occasione per salutare e ringraziare, a ...(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – “Diamo il benvenuto in Italia ai 18 bambini palestinesi e ai loro familiari, arrivati oggi a La Spezia, a bo ...