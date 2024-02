Nascita | regole | dinamiche della baby gang in Italia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nelle ultime 48 ore, la crescente presenza delleha scosso le città di Palermo, Roma e Torino, con tre nuovi casi di violenza che mettono in luce l'escalation di un fenomeno ormai fuori controllo. Tre città con contesti e storie diverse dove la sicurezza è stata minacciata da gruppi di adolescenti coinvolti in attività criminali. Le, che colpiscono sempre più spesso individui vulnerabili, siano essi giovani o anziani rappresentano un fenomeno in continua evoluzione difficile da arginare. «Oggi si sente spesso nei media parlare di "" o di bande giovanili. Spesso sono gruppi improvvisati che nascono e si sciolgono in pochi mesi, alla cui base c'è una forte rabbia verso la società, un'ostilità e un disagio irrefrenabile» commenta Simone Feder scrittore ...