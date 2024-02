Nasce la Coppa del Mondo over 35 | c’è anche l’Italia | nomi stellari | dove e quando si gioca

No, il “falco” non svolazzava ancora sui campi da tennis internazionali (neanche sui più prestigiosi), la tecnologia non aveva ancora preso quota e ... (feedpress.me)

Non solo le novità legate al Mondiale per Club: il Consiglio FIFA ha anche annunciato i criteri di quella che sarà la nuova versione... (calciomercato)

Dalle sue parole «un incentivo ad alimentare la concentrazione e a mantenere saldo l’entusiasmo, e la fermezza di raggiungere obiettivi ben più consistenti» Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, un in ...Gollini 6: qualche intervento tra i pali, non ha colpe sul gol del Verona. Personalità nelle uscite alte, che non è banale quando manca poco alla fine. Di Lorenzo 6,5: si butta tanto dentro per vie ce ...Il caldo eccessivo trasforma la seconda manche in un'autentica lotteria. La spunta lo svizzero, che rimonta dall'ultima piazza: 10° Vinatzer, ...