Napoli-Verona | Kvaratskhelia migliore in campo | i voti in pagella

(Adnkronos) – Il Napoli batte 2-1 il Verona in rimonta nel match in calendario oggi 4 febbraio 2024 per la 23esima giornata della Serie A. La ... ()

Non basta il ritorno alla vittoria per far parlare di un Napoli in salute. E' il pensiero di Antonio Corbo ...Il fondo lo tocca proprio ad inizio di ripresa quando il Verona terz’ultimo, appena ...La Gazzetta dello Sport ha analizzato la direzione di gara di Marco Piccinini, arbitro di Napoli-Verona: "Sulla partita di Piccinini pesa il rigore negato ...Nel pre-partita di Napoli-Verona, il ds azzurro Mauro Meluso è intervenuto ai microfoni di Dazn parlando anche della situazione di Zielinski ...