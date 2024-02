Napoli | tra novità e vecchie certezze continua la corsa ad un posto Champions

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il successo di ieri contro il Verona regala ancora una speranza aldi poter partecipare all’Europa dei grandi. La grande giocata di Kvara ha allontanato almeno per un po’, tutte le ansie e le preoccupazioni accumulati fin qui in questa dannata stagione post-scudetto. La vittoria contro gli scaligeri ha messo in evidenzia aspetti che L'articolo Teleclubitalia.