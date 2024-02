Napoli | Sala Dazn | “Dopo il vantaggio del Verona | Mazzarri…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il bordocampista diper, Federico, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. Di seguito le sue dichiarazioni: “Kvaradisiaco è il termine giusto per descrivere il gol di Kvara. Ha messo dentro quello più difficile che ha avuto sul piede. Il suo è un gol da trequartista navigato, un ruolo che ha giocato e ha cambiato la partita. Mazzarri lo ha schierato tra le linee nel finale e questo può essere una chiave per il resto della stagione. In questa nuova posizione da trequartista può diventare letale, dando meno riferimenti alla difesa avversaria rispetto a quando parte dalla fascia. Tecnicamente ha tutto per fare questo passo in avanti, è molto intelligente., Mazzarriildel ...