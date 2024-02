Napoli | il rinnovo di Kvaratskhelia avverrà quest’estate

Conferenza stampa a sorpresa di Ivan Juric, allenatore del Torino. Sorprendente sia per la tempistica, dopo una partita, che per i contenuti. Dopo la sfida con la Salernitana, infatti, Juric aveva bac ...Il Napoli lavora sempre a fari spenti e sicuramente manterrà le promesse fatte al calciatore, senza insistenze e forzature, dunque, ci sarà l'agognato rinnovo del campione georgiano che vuole legarsi ...Il Napoli ci ha provato fino all`ultimo per trattenere Piotr Zielinski, o almeno per non lasciarlo partire a zero. Il contratto del centrocampista polacco scade.