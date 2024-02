Napoli | il miglior centrocampista del club è Folorunsho

Pasquale Marino non è più l'allenatore del Bari. Fatale al tecnico la pesante sconfitta in casa del Palermo. "SSC Bari comunica di aver sollevato Pasquale Marino dall’incarico di allenatore responsabi ...Avvio di stagione indoor davvero incoraggiante per l'atletica leggera italiana, che continua a collezionare record nazionali e prestazioni di alto profilo nel percorso di avvicinamento ai Campionati M ...Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, è stato il migliore in campo nel match vinto 2-1 contro il Verona, in cui ha realizzato la rete decisiva. Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi nazional ...