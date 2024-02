Napoli | Chiariello | “Mazzarri deve scegliere la strada…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La vittoria delsul Verona: nel corso della trasmissione ‘Campania Sport’ su Canale 21 Umbertosi è espresso con il consueto editoriale. Di seguito le sue dichiarazioni: “Onorata la memoria di Hamrin, ma sul gioco stendiamo un velo pietoso. Qui dobbiamo chiarirci. Le polemiche di questi giorni, ovviamente l’intervento di De Laurentiis ha innalzato il calor bianco della polemica. Come sempre non ha usato un linguaggio da educanda, anzi come al solito ci ha messo di suo. Il 4-3-3, il 3-4-3 che poi è 5-4-1, ma a volte diventa 3-5-1-1, come a Roma tiri in porta: zero, ma sistemata la fase difensiva. Ora però torna al 4-3-3, perché dice che era una fase momentanea poiché si era perso il filo del gioco. Ma neldi quest’anno tutto si può fare tranne il 4-3-3. Per farlo bisogna applicare certi principi di gioco di ...