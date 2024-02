Napoli | CDS | “Finchè c’é Kvara | c’é speranza”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ilvince 2 – 1 sul Verona allo Stadio Maradona. Una vittoria anche troppo sofferta contro un Verona ben messo in campo e che ha venduto cara la pelle andando addirittura in vantaggio con Coppola e sprecando alcune ripartenze. Tuttavia i tre punti, quelli che erano necessari, sono arrivati. Tra i calciatori più importanti, anzi, fondamentali, c’étskhelia. Dal Georgiano sono arrivati i pochi tiri in porta calciati dagli azzurri. Montipò ha detto più volte no al fenomeno numero 77. Ma, quasi alla fine, dopo un bel recupero di Mazzocchi,ha pescato un magico jolly dalla distanza: il portiere scaligero ha dovuto arrendersi alla sua classe. Unche regala anche il primo goal dell’ex Verona Ngonge ed una bella prova di Lindstrom cui è mancato solo il goal., il CDS parla di ...

Walter ha tremato e poi tra sé e sé ha danzato come Osi. Felice anche del dato un po' curioso, considerando che è pur sempre dei Campioni d'Italia che parliamo, emerso a fine giornata: il Napoli è ...L'arbitro da subito ha giudicato il contatto regolare, il VAR Di Bello non è intervenuto. Ecco la moviola del Corriere dello Sport.Entro 48 ore, scrive il Corriere dello Sport, Zielinski firmerà l'accordo con l'Inter: contratto fino al 2028 e addio a parametro zero al Napoli.