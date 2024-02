Nainggolan su Roma Cagliari | «Ai rossoblu serve continuità»

“Mi fa male vedere la Roma in questa posizione, sono andato tre volte allo stadio quest’anno e ho visto una squadra che non faceva un tiro in ... (sportface)

Nel corso dell'intervista a Centro Suono Sport, l'ex centrocampista della Roma Radja Nainggolan ha parlato anche dell'acquisto di Baldanzi: “Giocatore giusto per il futuro non lo so, dico che all’Empo ...In casa Cagliari Ranieri conferma la difesa a tre lanciando subito Yerri Mina dal 1'. Centrocampo pesante con Makoumbou, Prati e Nandez, sulle corsie laterali agiranno Zappa e Azzi. Nel tandem ...In un intervista il "Ninja" ha parlato della situazione attuale della Roma, smentendo le voci di un suo ritorno in Serie A con la maglia giallorossa.