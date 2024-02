Mutilazioni genitali | 100mila donne e bimbe a rischio in Italia

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 5 febbraio 2024) «Alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione dellefemminili, voluta dalle Nazioni Unite dal 2012, il pensiero degli assistenti sociali va ai 130 milioni diche, nel mondo, secondo i dati dell’Oms, le hanno subite e ai due milioni di bambine che rischiano la stessa sorte. Non basta ricordare, con questa Giornata, che l’infibulazione come le altre...